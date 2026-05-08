Выставка патриотического плаката «Время смыслов» открылась в Саратове к 9 Мая

В Музее истории СВО в Саратове открылась выставка лучших работ первого и второго сезонов конкурса современного плакатного искусства «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова. Экспозиция приурочена ко Дню Победы.

Выставка «Время смыслов» имени Героя России Сергея Ефремова. Фото © Предоставлено Life.ru

Посетители могут увидеть 25 произведений авторов со всей страны в номинации «СВО». Выставка будет работать с 7 мая по 30 августа на двух площадках: в самом музее, на улице Московской, 94, и на площади Петра Первого. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте РОСИЗО. Выставка открыта для посещения со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Конкурс назван в честь легендарного командира отряда «Тигр», вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области. Инициаторами выступили добровольческий отряд «Тигр» и арт-проект: журнал «Судьба» — при поддержке Аппарата полпреда Президента РФ в ДФО и Фонда развития социальных инициатив.

На церемонии открытия выступили директор саратовского филиала РОСИЗО Дмитрий Андреев, директор Музея СВО Наталья Речман, глава Комитета молодёжной политики региона Ангелина Беловицкая и мама погибшего участника спецоперации Ольга Владимирова.

Речман выразила надежду, что работы не оставят равнодушным ни одного зрителя: за каждым плакатом — глубокий смысл, любовь, вера, поддержка и героизм. По словам Андреева, проект представляет современное патриотическое искусство, которое «за Родину, а не штампованный официоз по заказу».

Беловицкая отметила, что экспозиция отражает не только победную мощь и дух народа, но и переживания сегодняшнего дня, связь поколений, которую видит молодёжь. Владимирова обратилась ко всем с просьбой помнить о тех, кто отдал жизнь за мирное небо.

«Чтобы солдат не умер два раза: первый раз — когда погибает, второй — когда о нём забывают», — сказала она.