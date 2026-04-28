Ласточка вместо сирены: В Москве в честь врачей скорой открыли арт-объект

В Москве сотрудников скорой медицинской помощи поздравили с профессиональным праздником необычной программой: для них организовали экскурсию по выставке современного искусства «Вместе» в Сколкове, концерт камерной музыки и презентацию нового арт-объекта. Об этом рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

На выставке «ВМЕСТЕ» в Москве представили креативную машину скорой помощи. Фото © Департамент здравоохранения города Москвы

«В честь профессионального праздника мы решили подготовить особую программу для сотрудников столичной скорой: экскурсию по выставке современного искусства «Вместе», которая проходит в новом корпусе онкологической больницы № 62 в Сколкове, концерт камерной музыки, а также в их честь открыли новый арт-объект «Скорая летит на помощь». Привычную машину скорой помощи оформили, используя образ ласточки - символ скорости и доброй вести, что помощь уже в пути», — сказала Ракова.

Праздничные мероприятия приурочили ко Дню работника скорой медицинской помощи, который в России отмечается 28 апреля. По словам Раковой, в столичной службе скорой помощи работают около 11 тысяч специалистов, включая врачей, фельдшеров и водителей. Ежедневно они совершают порядка 12 тысяч выездов, а в год этот показатель превышает 4 миллиона вызовов.

Заммэра подчеркнула, что работа в скорой требует высокой собранности, быстрого принятия решений и эмоциональной устойчивости, поскольку сотрудники первыми оказываются рядом с пациентами в критических ситуациях. Автором нового арт-объекта стал художник Женя Желваков. Он пояснил, что идея оформления связана с образом ласточки как одной из самых быстрых птиц, символизирующей скорость и помощь.

Ранее в Кремле заявили, что в России высоко ценят труд сотрудников скорой медицинской помощи и гордятся их работой в сложных условиях. Вклад медиков особенно заметен в период пандемии CoViD-19, когда специалисты работали в условиях повышенной нагрузки и риска.