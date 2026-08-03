В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин

В Подмосковье задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух местных жителей. В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил ранения. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Сотрудники следственных органов и оперативных служб в короткие сроки установили местонахождение предполагаемого нападавшего. Подозреваемым оказался местный житель 1977 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в территориальный следственный отдел для проведения необходимых следственных действий. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта и мотивы нападения.

Напомним, ранее в подмосковном Солнечногорске произошло нападение с ножом на двух местных жителей. Инцидент случился утром на улице Староандреевской. Злоумышленник атаковал прохожих, в результате чего 44-летний мужчина погиб до прибытия скорой помощи. Второй пострадавший, 48 лет, получил колото-резаные ранения плеча и предплечья и был госпитализирован.