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Регион
3 августа, 09:53

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении с ножом на двух мужчин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Подмосковье задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на двух местных жителей. В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил ранения. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Сотрудники следственных органов и оперативных служб в короткие сроки установили местонахождение предполагаемого нападавшего. Подозреваемым оказался местный житель 1977 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в территориальный следственный отдел для проведения необходимых следственных действий. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе причины конфликта и мотивы нападения.

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Напомним, ранее в подмосковном Солнечногорске произошло нападение с ножом на двух местных жителей. Инцидент случился утром на улице Староандреевской. Злоумышленник атаковал прохожих, в результате чего 44-летний мужчина погиб до прибытия скорой помощи. Второй пострадавший, 48 лет, получил колото-резаные ранения плеча и предплечья и был госпитализирован.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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