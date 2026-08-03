Неизвестный устроил смертельную поножовщину в Солнечногорске и скрылся

В подмосковном Солнечногорске правоохранители разыскивают преступника, устроившего смертельную атаку на прохожих. По факту инцидента Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

Как сообщили в ведомстве, нападение произошло утром в понедельник на улице Староандреевской. По предварительной информации, злоумышленник, вооружённый ножом, совершил нападение на двоих мужчин.

В результате агрессивных действий преступника один из потерпевших — 44-летний местный житель — скончался на месте до приезда медиков. Второго мужчину, 48 лет, с колото-резаными ранениями плеча и предплечья доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.

Уголовное производство открыто по статьям 105 (убийство) и пункту «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса РФ.

На данный момент на месте преступления работает следственная группа. Проводятся допросы свидетелей и осмотр территории, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого.

Ранее в Прокопьевске полицейские задержали двух местных жителей, которые насильно удерживали 10-летнего ребёнка в багажнике автомобиля. Сотрудники отдела полиции «Зенковский» выяснили, что на улице между подростками и школьником вспыхнула ссора, в ходе которой они силой засунули мальчика в багажник, отвезли к гаражу и ограничили ему свободу передвижения. Позже пострадавший сумел самостоятельно освободиться, сбежал и немедленно рассказал о произошедшем матери.