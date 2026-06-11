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Регион
11 июня, 08:56

Засунули в багажник и заперли в гараже: В Кузбассе задержали похитителей ребёнка

В Кузбассе задержали двух подростков за похищение 10-летнего мальчика

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Прокопьевске полиция задержала двух местных жителей, которые насильно удерживали ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел 6 июня. Сотрудники отдела полиции «Зенковский» установили, что в тот день между подростками и 10-летним школьником на улице вспыхнула ссора. В результате конфликта они силой поместили мальчика в багажник автомобиля.

Ребёнка перевезли к гаражу и ограничили в движении. Позже пострадавший смог освободиться самостоятельно. Он сбежал и сразу рассказал о случившемся матери.

До того как женщина подала заявление, в органы поступил сигнал из больницы. Школьник обратился к медикам с ушибами. Инспекторы по делам несовершеннолетних начали разбираться в обстоятельствах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленников, которыми оказались жители Прокопьевска в возрасте 18 и 14 лет», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас стражи порядка помогают выяснять детали произошедшего. Следственные органы регионального СУ СК РФ возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад об инциденте.

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Никита Никонов
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