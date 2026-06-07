Надели наручники и затолкали в авто: Двое «полицейских» похитили подростка в Петербурге

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, обвиняемым в похищении подростка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Следкома в Максе.

По версии следствия, 3 июня 2026 года у дома на Богатырском проспекте двое 30-летних злоумышленников, получив от неизвестных сведения о якобы причастности несовершеннолетнего к преступлениям, похитили его. Они представились сотрудниками полиции, надели на жертву наручники, силой посадили в машину и возили по городу. Затем подростка привезли к нему домой, где удерживали и пытались выведать информацию о мошеннических схемах.

«По ходатайству следователя в суде им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в публикации.

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