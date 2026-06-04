Захарова заявила, что МИД не оставит ситуацию с похищенной в Мексике россиянкой

Россия не оставит без внимания ситуацию с россиянкой Ксенией Романовой, которую удерживают в Мексике. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях ПМЭФ. По словам дипломата, 15 мая девушка достигла совершеннолетия и по российским, и по мексиканским законам получила полную дееспособность. Однако после этого её всё равно не отпустили.

«15 мая Романова достигла совершеннолетия и по российским и мексиканским законам обрела полную дееспособность. Но мексиканцы ее не отпустили, а перевели в структурное подразделение Системы комплексного развития семьи в штате Мехико», — сообщила Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона заранее довела до мексиканских властей свою позицию: Москва не будет безразличной к судьбе девушки и после её совершеннолетия. МИД держит ситуацию на постоянном контроле. Захарова также отметила, что вокруг истории появилось много домыслов, поэтому призвала опираться на факты. По словам представителя ведомства, российской стороне удалось добиться короткой встречи с Романовой. Это позволило убедиться, что девушка «жива и здорова».

Ранее российские дипломаты заявляли, что власти Мексики отказываются возвращать россиянку на родину и с августа 2025 года не предоставляли к ней полноценный консульский доступ. В СМИ также появлялись версии о возможной угрозе со стороны криминальных структур, однако Захарова отдельно призвала не подменять факты предположениями.