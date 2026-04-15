Насилие и аборт: Похищенную дочь российской пианистки в Мексике подсадили на психотропы

Приёмная мать 17-летней россиянки, которую два с половиной года назад насильно изъяли из семьи в Мексике, раскрыла новые шокирующие подробности о судьбе своей дочери. По словам пианистки Марины Романовой, следствие и власти дают противоречивую информацию о её дочке: в мае 2025 года семья получила доступ к судебно-медицинской экспертизе, согласно которой девушка была беременна и у неё был один аборт.

Мексиканские власти ранее заявили, что Кристина якобы «сбежала» с места пребывания после изъятия, была найдена в Тихуане и возвращена в Толуку, однако семья проверила адрес из полицейских документов: там о девушке ничего не знают, добавила собеседница kp.ru. Кроме того, у пострадавшей обнаружили тяжёлые физические травмы и следы насилия.

Один из полицейских позже сообщил Романовой о несоответствиях в официальной версии и заявил, что по камерам наблюдения Кристина не покидала приют. При этом семье сейчас сообщают, что девушка находится в учреждении для жертв насилия и торговли людьми, но проверить это родные не могут.

В письме, переданном российским дипломатам, девушка утверждает, что её удерживают под надзором правоохранителей и ограничивают свободу передвижения. Россиянке внушают, мол приёмная мать от неё отказалась. Кристину пичкают психотропными препаратами.

«Со стороны мексиканских органов опеки и правоохранителей на меня оказывается сильное давление, мне внушают, что моя приемная мать отказалась от меня, заставляют пить по 7 психотропных таблеток в день и не разрешают мне выйти из учреждения под надуманными предлогами о якобы имеющейся для меня угрозе», — письмо имеется в распоряжении kp.ru.