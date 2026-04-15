Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 06:30

Насилие и аборт: Похищенную дочь российской пианистки в Мексике подсадили на психотропы

Похищенную в Мексике 17-летнюю россиянку пичкают психотропными препаратами

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

Приёмная мать 17-летней россиянки, которую два с половиной года назад насильно изъяли из семьи в Мексике, раскрыла новые шокирующие подробности о судьбе своей дочери. По словам пианистки Марины Романовой, следствие и власти дают противоречивую информацию о её дочке: в мае 2025 года семья получила доступ к судебно-медицинской экспертизе, согласно которой девушка была беременна и у неё был один аборт.

Мексиканские власти ранее заявили, что Кристина якобы «сбежала» с места пребывания после изъятия, была найдена в Тихуане и возвращена в Толуку, однако семья проверила адрес из полицейских документов: там о девушке ничего не знают, добавила собеседница kp.ru. Кроме того, у пострадавшей обнаружили тяжёлые физические травмы и следы насилия.

Посольство: Мексика отказывается вернуть похищенную картелем 17-летнюю россиянку
Посольство: Мексика отказывается вернуть похищенную картелем 17-летнюю россиянку

Один из полицейских позже сообщил Романовой о несоответствиях в официальной версии и заявил, что по камерам наблюдения Кристина не покидала приют. При этом семье сейчас сообщают, что девушка находится в учреждении для жертв насилия и торговли людьми, но проверить это родные не могут.

В письме, переданном российским дипломатам, девушка утверждает, что её удерживают под надзором правоохранителей и ограничивают свободу передвижения. Россиянке внушают, мол приёмная мать от неё отказалась. Кристину пичкают психотропными препаратами.

«Со стороны мексиканских органов опеки и правоохранителей на меня оказывается сильное давление, мне внушают, что моя приемная мать отказалась от меня, заставляют пить по 7 психотропных таблеток в день и не разрешают мне выйти из учреждения под надуманными предлогами о якобы имеющейся для меня угрозе», — письмо имеется в распоряжении kp.ru.

Посольство РФ в Мексике держит на контроле ситуацию с дочкой пианистки Романовой
Посольство РФ в Мексике держит на контроле ситуацию с дочкой пианистки Романовой

Напомним, мексиканский наркокартель, действуя в сговоре с местными чиновниками, похитил дочь российской пианистки в Мехико. Уже 2,5 года школьницу накачивают наркотиками, насилуют и возят по разным городам, чтобы дипломаты РФ не могли её найти. МИД РФ даже обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной россиянки.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мексика
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar