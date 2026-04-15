Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 06:46

Похищенную в Мексике 17-летнюю россиянку могли подменить двойником на суде

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

Приёмная мать 17-летней россиянки, которую два с половиной года выкрали изъяли из семьи в Мексике, заявила, что на судебных заседаниях по видеосвязи девушку подменяют двойником. По словам Марины Романовой, в марте этого года она рассчитывала увидеть дочь, но на экране появилась совершенно другая женщина.

Когда мать попросила говорить по-русски, связь просто отключили. Голос девушки, участвовавшей в судебном заседании, совершенно не походил на голос её дочери, подчеркнула Романова.

«Голос грубый, вульгарный», — отметила собеседница kp.ru.

В похищении дочери пианистки Романовой ищут след чёрных трансплантологов

Напомним, мексиканский наркокартель, действуя в сговоре с местными чиновниками, похитил дочь российской пианистки в Мехико. Уже 2,5 года школьницу накачивают наркотиками, насилуют и возят по разным городам, чтобы дипломаты РФ не могли её найти. По данным посольства, Мексика отказывается вернуть девушку. МИД РФ даже обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной россиянки.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Мексика
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar