Похищенную в Мексике 17-летнюю россиянку могли подменить двойником на суде
Telegram / Mash
Приёмная мать 17-летней россиянки, которую два с половиной года выкрали изъяли из семьи в Мексике, заявила, что на судебных заседаниях по видеосвязи девушку подменяют двойником. По словам Марины Романовой, в марте этого года она рассчитывала увидеть дочь, но на экране появилась совершенно другая женщина.
Когда мать попросила говорить по-русски, связь просто отключили. Голос девушки, участвовавшей в судебном заседании, совершенно не походил на голос её дочери, подчеркнула Романова.
«Голос грубый, вульгарный», — отметила собеседница kp.ru.
Напомним, мексиканский наркокартель, действуя в сговоре с местными чиновниками, похитил дочь российской пианистки в Мехико. Уже 2,5 года школьницу накачивают наркотиками, насилуют и возят по разным городам, чтобы дипломаты РФ не могли её найти. По данным посольства, Мексика отказывается вернуть девушку. МИД РФ даже обвинил Мексику в бездействии из-за похищенной россиянки.
