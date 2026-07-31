Напавший на москвичку 29-летний психопат пожаловался на долгое отсутствие секса

В Москве суд приговорил к трём с половиной годам лишения свободы 29-летнего приезжего, напавшего на женщину в подъезде дома на Осеннем бульваре. По данным сайта MK.ru, инцидент произошёл 1 мая возле станции метро «Крылатское».

Мужчина попытался познакомиться с 30-летней женщиной, а после отказа проследил за ней до дома. В подъезде он начал трогать потерпевшую за интимные части тела, однако ей удалось вырваться, после чего нападавший скрылся. Через два дня женщина обратилась в полицию, а подозреваемого нашли по записям камер видеонаблюдения.

На допросе задержанный заявил, что долгое время не имел интимных отношений и не смог себя контролировать. Следствие также установило, что после травмы головы он страдает от психического заболевания. Кунцевский районный суд отправил мужчину в колонию.

Ранее следователи спустя более десяти лет раскрыли серию изнасилований, совершённых в Перми. Обвиняемым стал 50-летний местный житель, ранее дважды судимый за убийства.