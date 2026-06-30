Отец-насильник добился алиментов от 28-летней дочери, которую бросил до рождения

В китайской провинции Хубэй суд принял решение в пользу биологического отца девушки, принудив её платить алименты. В ходе заседания ответчица рассказала, что появилась на свет в результате изнасилования, и отец никогда не участвовал в её воспитании и не обеспечивал их с мамой. Об этом сообщает Sohu.

64-летний Ляо подал иск в октябре прошлого года, требуя от дочери Ли выплаты 1500 юаней (около 17 тысяч рублей) ежемесячно. Суд первой инстанции снизил сумму до 500 юаней в месяц. 28-летняя девушка обжаловала решение. Однако и вторая инстанция не поддержала её. Решение было оставлено в пользу отца, посчитав, что изнасилование не было доказано.

Ранее бывшая возлюбленная актёра Данилы Козловского Ольга Зуева обратилась в суд с иском о невыплате алиментов на их общую дочь. В первых числах мая судебная инстанция зарегистрировала дело о взыскании средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка. При этом ни актёр, ни его экс-партнёрша пока не дают публичных комментариев. Пара встречалась пять лет — с 2015 по 2020 год. За этот период у них родилась дочь Ода Валентина. Вскоре после её появления на свет отношения распались.