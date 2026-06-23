«Ничего не хочет»: Бывшая жена актёра Соловьёва судится с ним из-за алиментов на дочек

Бывшая супруга актёра Константина Соловьёва Анастасия Ларина публично рассказала о разногласиях с артистом, связанных с жильём и содержанием детей.

В эфире шоу «Ты не поверишь!» она сообщила, что после расставания осталась с двумя дочерьми в трёхкомнатной квартире, приобретённой в ипотеку. По её словам, сейчас все выплаты по кредиту она осуществляет самостоятельно.

«Первоначальный взнос у нас был пополам, потом платежи в браке из общего семейного бюджета. Сейчас плачу только я. Ежемесячная сумма — 135 тысяч. До 2039 года», — рассказала Ларина.

Как утверждает женщина, после нового брака актёр потребовал компенсацию за свою долю в недвижимости. Речь, по её словам, шла о 13 миллионах рублей.

Она также заявила, что ранее стороны обсуждали вариант соглашения, при котором размер выплат на детей был бы увеличен, а сумма компенсации за жильё составила бы шесть миллионов рублей. Однако позже договорённости не были реализованы.

По словам Лариной, сейчас Соловьёв не поддерживает общение с дочерьми. Кроме того, она считает недостаточными алименты в размере 30 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Бывшая жена артиста уже обратилась в суд с требованием пересмотреть сумму выплат. Она также отметила, что после совершеннолетия младшей дочери квартиру, вероятно, придётся продать и разделить средства между собственниками.

«Ничего не хочет, ничего не знает. Когда младшей дочке будет 18 лет, то будем продавать квартиру, половину отдавать ему», — заявила Ларина.

Ранее Life.ru писал, что бывшая возлюбленная Данилы Козловского Ольга Зуева подала в суд иск о взыскании алиментов на их общую дочь Оду Валентину, родившуюся в период их отношений с 2015 по 2020 год. Ни актёр, ни его экс-партнёрша пока не комментируют ситуацию.