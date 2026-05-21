Бывшая жена Сафонова заработает 50 млн рублей алиментов с его сезона в ПСЖ

Бывшая супруга российского вратаря Матвея Сафонова Анастасия Казачёк может получить около 50 млн рублей в виде алиментов по итогам сезона футболиста в составе ПСЖ. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Сафонов зарабатывает в парижском клубе порядка €250 тысяч в месяц, что считается одним из самых скромных окладов в команде. Для сравнения, у основного конкурента на позицию вратаря Шевалье зарплата примерно вдвое выше — около €500 тысяч ежемесячно. А звезда команды Усман Дембеле и вовсе получает около €1,5 млн в месяц. В сумме за сезон доход россиянина оценивается в 300–400 млн рублей, из которых после уплаты налогов остаётся примерно 200 млн.

Ранее суд постановил, что футболист обязан перечислять бывшей супруге Анастасии Казачёк 25% от доходов на содержание их дочери. При таком уровне заработка итоговая сумма выплат и составила порядка 50 млн рублей за сезон.

Напомним, что Матвей Сафонов показал огромный прогресс на вратарской позиции, из-за чего главный тренер команды Луис Энрике начал выпускать его в качестве основного голкипера ПСЖ. Ранее российский страж ворот сделал 5 сейвов в матче с «Баварией», что помогло его клубу пройти в финал Лиги чемпионов.