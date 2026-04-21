«Могло быть больше жертв»: В Прикамье поймали серийного насильника

Следователи в Пермском крае спустя более десяти лет раскрыли серию изнасилований, совершённых в Перми. Обвиняемым стал 50-летний местный житель, ранее дважды судимый за убийства. По данным СУ СКР по региону, на данный момент мужчине инкриминируется три эпизода, однако следствие не исключает, что жертв могло быть больше.

«Следствие имеет основания полагать, что фигурант может быть причастен к совершению аналогичных преступлений», — сообщили в ведомстве.

Первое преступление, как установили следователи, было совершено в октябре 2014 года в Мотовилихинском районе. Мужчина напал на женщину с ножом, требовал деньги, а затем надругался над ней и скрылся. Второй эпизод произошёл в январе 2015 года в Индустриальном районе. Обвиняемый проследил за несовершеннолетней девушкой, проник в её квартиру и, убедившись, что она одна, совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Третье преступление произошло в июле 2015 года на территории Егошихинского кладбища. Мужчина, угрожая убийством, надругался над женщиной. Личность подозреваемого удалось установить только в апреле 2026 года. В настоящее время он заключён под стражу.

