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7 августа, 14:52

Испугался позора: 15-летний отличник из Воронежской области убил одноклассницу и избежал наказания

Kp.ru: 15-летний одноклассник убил Женю Мозговую в 2013 году из-за боязни позора

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В селе Лосево Воронежской области пятнадцатилетний парень расправился с одноклассницей Женей Мозговой. Причиной трагедии стал отказ девочки от близости. Роковые события развернулись в апреле 2013 года: четырнадцатилетняя школьница не вернулась домой после занятий, а спустя пять дней её бездыханное тело обнаружили в местной реке, к ногам жертвы был привязан увесистый камень.

Подозреваемого нашли практически сразу: им оказался тот самый Ваня, который во время следствия вёл себя крайне необычно, постоянно находился рядом со следователями, интересовался деталями розыска и даже предлагал посадить за преступление какого-нибудь рецидивиста.

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Внешне мальчик казался положительным. Отличник из неполной семьи увлекался детективными историями, однако проверка на полиграфе расставила всё по местам: подозреваемый выдал себя реакцией на фразу о сокрытии трупа в воде, после чего во всём сознался. Он признался, что пытался вступить с Женей в интимную связь, но потерпел неудачу, а когда одноклассница рассмеялась, юноша запаниковал и, побоявшись позора, задушил её, а тело выбросил в реку.

После шокирующего признания мать подростка поспешила нанять защитника, однако сам Иван удивил адвоката недетской осведомлённостью в уголовных тонкостях: он прямо предложил стратегию защиты, заявив, что его нужно признать невменяемым.

Проведённая в Институте имени Сербского психиатрическая экспертиза подтвердила это состояние в момент убийства, поэтому суд вместо реального срока отправил юношу на принудительное лечение, которое продлилось совсем недолго. Сегодня Иван живёт в Воронеже, трудится в строительной сфере, пишет kp.ru.

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Борис Эльфанд
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