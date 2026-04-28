В Литве 17-летний гимназист ранил ножом двух школьниц

В литовском городе Мариямполе произошло ЧП в стенах учебного заведения. 17-летний учащийся гимназии «Судува» напал с ножом на двух своих одноклассниц. Об этом журналистам сообщила представитель местной полиции Ева Петрулявичене.

По предварительным данным, юноша нанёс девушкам ножевые ранения в спину. Пострадавших экстренно доставили в больницу. К счастью, угрозы их жизням нет.

Правоохранители сейчас выясняют мотивы дикого поступка. Примечательно, что, по версии полиции, жертвы были выбраны случайно — они оказались не теми, на кого планировалось нападение, или же нападавший просто хотел причинить боль кому попало.

Ведётся расследование. Полиция не исключает, что у подростка были психические отклонения или на него повлияла деструктивная субкультура. В самой гимназии сегодня отменены занятия, ученикам и их родителям оказывают психологическую помощь. Имя нападавшего не раскрывается в интересах следствия.

