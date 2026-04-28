Настойчивая, но невезучая: Преподавательница университета трижды пыталась убить бывшего партнёра

45-летняя преподавательница университета и историк Лиза Лайнс из Австралии трижды организовывала покушения на своего бывшего партнёра. Как сообщает ABC News, женщина оказалась на редкость настойчивой, но не слишком удачливой.

Первая попытка расправиться с экс-возлюбленным произошла в 2017 году. Лайнс уговорила своего любовника напасть на мужчину с топором. Бывший выжил, но на всю жизнь остался парализованным ниже шеи.

Это не остановило австралийку. Уже находясь под следствием, она нашла сообщницу и подговорила её придушить экс-партнёра подушкой. Мужчина в тот момент проходил реабилитацию в медицинском центре. Однако персонал клиники успел вмешаться, и вторая попытка тоже провалилась.

Однако Лайнс не сдалась. Она решила нанять киллера, чтобы устранить не только бывшего, но и его мать. Но здесь женщине откровенно не повезло: человек, которого она завербовала для убийства, оказался полицейским под прикрытием.

После этого преподавательница бежала из Австралии на Тайвань и даже успела получить гражданство островного государства Вануату. Однако в 2023 году её всё-таки арестовали. В апреле 2026 года суд отказался выпускать Лайнс под залог. Максимальное наказание, которое грозит настойчивой австралийке, – до 25 лет тюрьмы.

