Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 10:01

В Челябинске задержан тренер по гандболу, который мог растлить десятки учеников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Челябинске правоохранители задержали тренера по гандболу, работавшего в одной из городских спортшкол. Мужчина проходит фигурантом по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в отношении него возбуждено производство по 132 статье УК РФ.

По информации, которой располагает издание URA.ru, подозреваемый уже находится под стражей. В настоящий момент следственная группа отрабатывает возможные дополнительные эпизоды в биографии задержанного, не ограничиваясь уже вменяемым ему фактом, сообщил информированный собеседник портала.

Как отмечают источники, тренер мог совершать развратные действия в отношении своих подопечных на протяжении длительного периода. По предварительным оценкам, число пострадавших от его противоправного поведения может исчисляться десятками.

Педофил из Петербурга караулил детей в ДК и прятался от росгвардейцев в женском туалете
Педофил из Петербурга караулил детей в ДК и прятался от росгвардейцев в женском туалете

Ранее в Ленинградской области задержали 24-летнего мужчину по обвинению в серии тяжких преступлений против несовершеннолетних. Фигуранту инкриминируют 17 эпизодов, связанных с педофилией.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar