В Челябинске задержан тренер по гандболу, который мог растлить десятки учеников

В Челябинске правоохранители задержали тренера по гандболу, работавшего в одной из городских спортшкол. Мужчина проходит фигурантом по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в отношении него возбуждено производство по 132 статье УК РФ.

По информации, которой располагает издание URA.ru, подозреваемый уже находится под стражей. В настоящий момент следственная группа отрабатывает возможные дополнительные эпизоды в биографии задержанного, не ограничиваясь уже вменяемым ему фактом, сообщил информированный собеседник портала.

Как отмечают источники, тренер мог совершать развратные действия в отношении своих подопечных на протяжении длительного периода. По предварительным оценкам, число пострадавших от его противоправного поведения может исчисляться десятками.

Ранее в Ленинградской области задержали 24-летнего мужчину по обвинению в серии тяжких преступлений против несовершеннолетних. Фигуранту инкриминируют 17 эпизодов, связанных с педофилией.