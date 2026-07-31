Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 13:05

В Ленобласти арестовали педофила, на счету которого 17 эпизодов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Ленинградской области правоохранители задержали 24-летнего мужчину по обвинению в серии тяжких преступлений против несовершеннолетних. Фигуранту инкриминируют 17 эпизодов, связанных с насильственными действиями сексуального характера и вовлечением детей в производство порнографических материалов, сообщили в пресс-службе в СУ СК по региону.

По данным следствия, злоумышленник совершал преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием интернета для принуждения их к действиям интимного характера. Все собранные материалы, включая фото- и видеозаписи, обвиняемый хранил в памяти своего мобильного телефона.

«Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Кроме того, он производил их фото- и видеосъёмку в целях изготовления порнографических материалов, которые хранил на принадлежащем ему мобильном устройстве», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды и соучастники.

Мизулина пожаловалась в СК на «Империю гусей» из-за связей с педофильской сектой
Мизулина пожаловалась в СК на «Империю гусей» из-за связей с педофильской сектой

Ранее в Иркутской области правоохранители пресекли деятельность ОПГ, вовлекавшей девушек в сексуальные услуги, и предъявили обвинения 11 местным жителям в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних. В Следственном комитете уточнили, что каждому из фигурантов вменены соответствующие роли и степень участия.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar