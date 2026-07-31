В Ленобласти арестовали педофила, на счету которого 17 эпизодов

В Ленинградской области правоохранители задержали 24-летнего мужчину по обвинению в серии тяжких преступлений против несовершеннолетних. Фигуранту инкриминируют 17 эпизодов, связанных с насильственными действиями сексуального характера и вовлечением детей в производство порнографических материалов, сообщили в пресс-службе в СУ СК по региону.

По данным следствия, злоумышленник совершал преступления в отношении несовершеннолетних, в том числе с использованием интернета для принуждения их к действиям интимного характера. Все собранные материалы, включая фото- и видеозаписи, обвиняемый хранил в памяти своего мобильного телефона.

«Следствием установлено, что обвиняемый совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних. Кроме того, он производил их фото- и видеосъёмку в целях изготовления порнографических материалов, которые хранил на принадлежащем ему мобильном устройстве», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведётся расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются возможные дополнительные эпизоды и соучастники.

Ранее в Иркутской области правоохранители пресекли деятельность ОПГ, вовлекавшей девушек в сексуальные услуги, и предъявили обвинения 11 местным жителям в организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних. В Следственном комитете уточнили, что каждому из фигурантов вменены соответствующие роли и степень участия.