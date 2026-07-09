Мизулина пожаловалась в СК на «Империю гусей» из-за связей с педофильской сектой

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина направила обращения в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру после сообщений о сообществе, которое, по её словам, могло годами вовлекать несовершеннолетних в создание запрещённых материалов.

К ней обратились активисты, которые попросили помочь с публичной оглаской и передачей материалов в правоохранительные органы. Речь идёт о сообществе «Империя гусей», где подростков принуждали выполнять задания, участвовать в эфирах и отправлять организаторам чувствительный контент. Со слов Мизулиной, речь идёт о детской порнографии.

Давление на детей строилось на угрозах, шантаже и страхе публичного распространения уже полученных материалов. Подростков сначала привлекали через ресурсы с музыкой, переводами песен и темами, интересными молодёжи, а затем переводили общение в опасный формат.

Сейчас, по данным Мизулиной, известно о 24 пострадавших из 12 регионов России. Среди них — подростки из Краснодарского края, Башкирии, Крыма, Удмуртии, Ленинградской, Тульской, Кемеровской, Владимирской и Свердловской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

Она также сообщила, что часть пострадавших уже написала заявления в правоохранительные органы. Среди них есть девочка из Екатеринбурга, о ситуации с которой ранее писали СМИ.

Мизулина отметила, что вероятные организаторы сети могут находиться в Подмосковье. По её информации, запрещённые материалы могли передаваться за границу, в том числе в Латвию и Эстонию. Лига безопасного интернета попросила правоохранительные органы принять срочные меры для проверки информации, пресечения возможной преступной деятельности и защиты пострадавших детей.