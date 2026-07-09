Движение «Сдай педофила» ищет жертв «Империи гусей» по всей России

Движение «Сдай педофила» заявило о возможных преступлениях, связанных с музыкальным сообществом «Империя гусей». По утверждению активистов, участники группы могли вовлекать несовершеннолетних в опасные ситуации и распространять запрещённые материалы.

Одной из предполагаемых пострадавших стала 13-летняя девочка из Екатеринбурга. Волонтёры утверждают, что взрослый участник сообщества переписывался с ребёнком и позже приехал на встречу в город.

По данным активистов, общение с подростками могло строиться через интерес к музыке и творчеству. Сообщество привлекало детей и подростков, после чего, как утверждается, некоторые из них могли становиться жертвами давления и шантажа, пишет URA.ru.

Представители движения также сообщили о других возможных пострадавших из разных регионов России. По их словам, они получили информацию более чем о 20 случаях.

В распоряжении журналистов оказалась аудиозапись, на которой мужчина рассказывает о переписке с несовершеннолетней. В записи он упоминает интимный характер общения и утверждает, что был эмоционально вовлечён в эти отношения.

После появления информации о сообществе некоторые предполагаемые потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Активисты призвали провести проверку и установить всех участников возможной схемы.

Официальных комментариев от Следственного комитета по заявлениям общественников на данный момент не поступало. Проверка изложенных обвинений и установление обстоятельств дела остаются за правоохранительными органами.