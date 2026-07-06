Педофил из Ленобласти показал, как убивал 12-летнюю девочку и прятал тело

В Ленинградской области продолжаются следственные действия по делу об убийстве 12-летней школьницы в Тосненском районе. Педофил на следственныом эксперименте показал, как с ней расправлялся и прятал тело. Кадры с Фёдором Мехниным опубликовали в СК России.

Убийца девочки из Ленобласти показал место, где спрятал тело. Видео © Telegram / Следком

На месте преступления мужчина признался в убийстве и показал, где спрятал улики. Он показывает на видео, как бил её ножом «с разной степенью интенсивности». Также следователи осмотрели его машину, на которой он был в момент совершения преступления. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также проверяют возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности обвиняемого. Во время допроса он признавался, что он увидел школьницу и его заклинило, за несколько секунд он решил изнасиловать её.

«Продолжается комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности обвиняемого, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — добавили в СК.

Напомним, что трагедия произошла на территории садового некоммерческого товарищества «Захожье» в Ленинградской области, где Мехнин являлся членом правления. В последние годы он вёл строительный бизнес в Петербурге и окрестностях, сумев создать собственный бренд и собрав бригаду мастеров. До этого мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Ранее Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Фёдора Мехнина по обвинению в убийстве девочки. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.