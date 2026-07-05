Убийцу 12-летней школьницы из Ленобласти отправили в СИЗО на два месяца

Красногвардейский районный суд Петербурга санкционировал арест Фёдора Мехнина, который ранее признался в убийстве 12-летней Миланы. Ему назначено содержание под стражей на два месяца, до 3 сентября.

«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фёдора Мехнина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. <…> Срок меры — 3 сентября», — говорится в сообщении.

До этого злоумышленник признал вину. Также известно, что Мехнин был судим по статье о разбое.

Напомним, что в Ленинградской области задержан 42-летний предприниматель Фёдор Мехнин. Его подозревают в убийстве 12-летней девочки в СНТ «Захожье», где он также является членом правления. В последние годы он вёл свой бизнес — занимался комплексным строительством и ремонтом. Ему удалось раскрутить собственный бренд в Петербурге и области, у него была своя бригада мастеров.