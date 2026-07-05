Миллион рублей нашли у убийцы 12-летней девочки при задержании в Гатчине

На вокзале в Гатчине у Фёдора Мехнина, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, обнаружили около миллиона рублей. Он мог готовиться к выезду за границу. Об этом сообщил следователь на судебном заседании.

Следствие утверждает, что деньги могли предназначаться для попытки скрыться за пределами страны, что стало одним из аргументов в пользу ареста на 1 месяц 29 суток. Дополнительно в суде прозвучала информация о неофициальных долгах подозреваемого на сумму около 2 миллионов рублей.

Сообщается, что он зарабатывает порядка 150 тысяч рублей в месяц, занимаясь строительным бизнесом, а также помогает матери-пенсионерке. Отвечая на вопрос судьи о ношении ножа, Мехнин отказался давать пояснения.

Ранее в Ленинградской области было возбуждено расследование по делу об убийстве 12-летней девочки на территории СНТ «Захожье». На теле ребёнка эксперты зафиксировали более 30 повреждений, включая множественные колото-резаные ранения в области шеи. Сначала девочку могли задушить руками или верёвкой, после чего были нанесены дополнительные ранения.