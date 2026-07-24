«Империя гусей‎» 2.0? Банда сутенёров 7 лет продавала детей педофилам в Иркутске

В Иркутской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся вовлечением девушек в оказание сексуальных услуг. Обвинения в организации занятия проституцией, в том числе с участием несовершеннолетних, предъявлены 11 местным жителям.

В Иркутской области пресекли деятельность банды сутенёров. Видео © Telegram / Следком

«Следственными органами СК России по Иркутской области 11 местных жителей обвиняются в зависимости от роли и степени участия каждого в организации и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, преступная сеть сутенёров действовала на протяжении более семи лет — с марта 2019 года по июль 2026 года — на территории Иркутска и прилегающих районов. Злоумышленники создали подпольные фирмы, оказывавшие интимные услуги, и привлекли к работе девушек, часть из которых не достигла 18-летнего возраста. В ходе спецоперации задержаны два лидера и девять активных участников сообщества. Одному фигуранту удалось добраться до границы, однако его задержали при попытке пересечь её в направлении Монголии. Суд отправил девять подозреваемых в СИЗО, ещё двое помещены под домашний арест.

Ранее Мизулина направила обращения в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру после сообщений о сообществе «Империя гусей», которое вовлекало детей в съёмки порно на протяжении нескольких лет. Подростков принуждали выполнять задания, участвовать в эфирах и отправлять организаторам контент 18+. Известно о 24 пострадавших детях из 12 регионов России. Детскую порнографию передавали за границу, в том числе в Латвию и Эстонию.