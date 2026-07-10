«Мама Утка» заманивала, «Гусь» вымогал: кто основал «Империю гусей» и зачем детям рассылали вирусы Оглавление «Империя гусей»: от группы до уголовного дела СК Как в «Империи гусей» вербовали подростков и вымогали интим-фото Постнов и Кузьмин: организаторы «Империи гусей» и обвинение «Империя гусей» расследование СК: контроль Бастрыкина и поиск жертв FAQ: короткие ответы на частые вопросы Что такое «Империя гусей»? Кто такие Виктор Постнов и Алексей Кузьмин? Сколько всего жертв? Идёт ли уголовное дело? Куда обращаться, если есть информация? Можно ли помочь, если ты свидетель? Заключение Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидеров движения «Империя гусей», которых подозревают в развращении детей и вымогательстве откровенного контента. Что известно на данный момент — в материале Life.ru. 10 июля, 13:20 «Империя гусей» уголовное дело: что известно о секте, вербовавшей подростков через конкурсы. Обложка: ИИ-иллюстрация. Создано редакцией Life.ru с использованием Chat GPT

10 июля 2026 года председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у руководителей ГСУ СК России по Московской и Свердловской областям доклады о ходе расследования уголовного дела по сообществу «Империя гусей» (Empire of Geese). Сейчас следователи ищут всех пострадавших, в том числе и в других регионах.

«Империя гусей»: от группы до уголовного дела СК

Empire of Geese («Империя гусей») — эстонская кавер-группа, берущая своё начало ещё в 2014 году. Музыкальный проект занимался адаптацией популярных песен различных фандомов на русский язык, например композиций из таких игр, как Undertale и Five Nights at Freddy's. За всё время коллектив собрал большую аудиторию — 350 тыс. подписчиков на YouTube и 3 тыс. в Telegram.

По версии общественников, «Империя гусей» оказалась настоящей педофильской сектой, которая почти десять лет различными методами принуждала детей и подростков участвовать в изготовлении откровенного контента. По словам юриста, психолога и лидера движения «Сдай педофила» Анны Левченко, сейчас известно о 22 пострадавших по всей стране, которые заявили о домогательствах и принуждении к отправке откровенных фото.

Как в «Империи гусей» вербовали подростков и вымогали интим-фото

По данным блогеров и правозащитников, лидеры сообщества использовали разные методы заманить детей в ловушку. Например, фанатов кавер-группы «Империя гусей» могли позвать вести сообщество в соцсетях. Но не просто так — за это необходимо было заплатить. Ребёнок оплачивал услугу, но после сразу же попадал в бан. И тут-то и начиналось самое страшное. Админ связывался с подростком и предлагал в обмен на возвращение доступа к интернет-сообществу прислать ему интимное фото и видео.

Также владельцы проекта рассылали победителям своих конкурсов программы с вирусами или ссылки на них, которые заражали компьютер и блокировали его. За восстановление доступа у школьников также просили откровенные материалы.

Когда ребёнок выполнял условия, он сразу же попадал на крючок. Детям угрожали, что, если они не будут присылать новый откровенный контент, те распространят уже полученные материалы в Сети. В последнее время участники «Империи гусей» генерировали через нейросети откровенные фото с подростками и требовали от жертв прислать настоящие.

Правозащитники утверждают, что «Империя гусей» выстроила целую систему заданий для детей и подростков, чтобы получить как можно больше откровенного контента. С детей требовали до 40 видео и фото в день, а если кто-то мог прислать меньше, обещали заблокировать компьютер с помощью вирусов и сдеанонить — отправить фото друзьям и близким жертвы.

Злоумышленники умели выбирать жертв. Они заманивали в свою ловушку именно тех детей, которым не к кому обратиться за помощью: у кого неблагополучная семья или нет доверительных отношений с родными.

Постнов и Кузьмин: организаторы «Империи гусей» и обвинение

Лидер движения «Сдай педофила» Анна Левченко назвала также и предполагаемых организаторов этой чудовищной сети. По её информации, за маской главного Гуся (он себя так и называет) скрывается 34-летний Виктор Постнов. У него также есть и сообщник — 28-летний Алексей Кузьмин. Первый довольствовался только откровенным контентом, который ему присылали мальчики* (по информации Анны, его интересовали только они), а второй якобы лично встречался с жертвами-девочками, совершая при них непристойные действия. Один из таких случаев произошёл с 12-летней девочкой из Екатеринбурга, об этом мы писали здесь.

В этой схеме была так называемая «мама Утка» — женщина, выступающая в роли «доброго полицейского». Когда дети связывались с ней по поводу вымогательства у них сексуальных материалов, она убеждала их, «что нужно проявить «гуселюбивость», угодить Гусю, иначе он обидится». Предположительно, речь идёт о Татьяне С.

«Империя гусей» расследование СК: контроль Бастрыкина и поиск жертв

К скандалу вокруг «Империи гусей» подключилась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, призвав правоохранительные органы принять срочные меры.

«На днях ко мне обратились активисты проекта «Сдай педофила» и попросили помощи в публичной огласке и направлении обращений в правоохранительные органы по ситуации, связанной с крупнейшей сетью педофилов по вовлечению детей в соцсетях в изготовление детской порнографии. Мы внимательно изучили все материалы и уже направили обращения в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой принять экстренные меры по защите детей», — написала Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин также взял дело под свой контроль, поручив докладывать о ходе расследования дела в отношении основателей «Империи гусей».

FAQ: короткие ответы на частые вопросы

Что такое «Империя гусей»?

Музыкальное сообщество, вокруг которого развернулось расследование о вовлечении подростков в создание откровенного контента.

Кто такие Виктор Постнов и Алексей Кузьмин?

Предполагаемые организаторы и администраторы сообщества.

Сколько всего жертв?

По данным активистов, несколько десятков предполагаемых потерпевших из разных регионов — от Новороссийска до Екатеринбурга.

Идёт ли уголовное дело?

Проводится проверка, статус дела уточняется.

Куда обращаться, если есть информация?

В правоохранительные органы.

Можно ли помочь, если ты свидетель?

Да, любые данные (переписки, скриншоты, факты) важны для проверки.

Заключение

Новость о том, что с виду безобидное творческое сообщество оказалось сектой по втягиванию детей в производство откровенного видео, всколыхнуло интернет и привлекло уже немало внимания. Но так или иначе, выводы делать следствию. Сейчас на первом плане — расследование и помощь пострадавшим. Если у вас есть какие-либо сведения по делу, не бойтесь передать их в официальные инстанции. Life.ru следит за ходом дела.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Авторы Андрей Ананьев