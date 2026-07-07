На Урале мать отправляла 12-летнюю дочь к педофилу в обмен на секс-переписки

В Екатеринбурге мать привела 12-летнюю дочь к педофилу, чтобы не прерывать с ним общение. Об этом рассказала лидер сообщества «Сдай педофила» Анна Левченко во «ВКонтакте».

Женщина завела дочери аккаунт в соцсетях для контроля. Когда девочка перестала им пользоваться, мать стала вести страницу сама. На аккаунт пришло сообщение от незнакомца с предложением интима. Женщина ответила от имени дочери и несколько недель вела с ним секс-переписку.

Когда мужчина захотел встретиться, мать отправила к нему дочку, сказав, что тот поможет с записью в кружок. Встречи стали регулярными. Он дарил ей подарки и угощал мороженым, пока от её лица с ним переписывалась её мать. После нескольких свиданий педофил отвёз её на съёмную квартиру, где потребовал секса. Девочка отказалась, тогда он заставил её смотреть, как он себя ублажает, и она сбежала. Это случилось ночью, мать не искала дочь, не спросила, что произошло, когда та вернулась, и спокойно легла спать.

Затем, по данным волонтёров, встречи в квартире мужчины стали регулярными. Сначала педофил склонял ребёнка к интиму, а затем всё же совершил насилие. В полицию подано заявление.

Ранее в Вологодской области педофила приговорили к 15 годам колонии за совращение 16 девочек в возрасте от 9 до 16 лет. Преступления повторялись в течение шести лет. Свою вину он не признал, заявлял о взломе аккаунтов. Суд удовлетворил иски пострадавших на 4,8 млн рублей.