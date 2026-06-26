Педофил из Вологды годами совращал девочек и снимал с ними порно: по видео нашли 16 жертв

В Вологодской области суд признал виновным 35-летнего мужчину в совращении 16 девочек за шесть лет. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона. Обвиняемого отправили на 15 лет в колонию строгого режима, а также были удовлетворены иски пострадавших на сумму 4,8 миллиона рублей. Свою вину педофил так и не признал.

«С лета 2017 года по декабрь 2023 года в ходе общения в Интернете и личных встреч с несовершеннолетними, которые в силу малолетнего возраста могли не понимать характер и значение совершаемых с ними действий, злоумышленник совершал с ними развратные действия, квалифицируемые судом в том числе и как иные насильственные действия сексуального характера», — говорится в тексте.

Пострадавшим было от девяти до 16 лет. Одну из них педофил склонил к участию в порноролике, после чего распространял видео. На суде обвиняемый менял показания и даже говорил, что его аккаунты взломали некие люди, чтобы вести переписки с несовершеннолетними.

Ранее в Тюмени наградили Юлию Алферову, которая помогла спасти пятилетнюю девочку от нападения. Благодарственное письмо ей вручил начальник городского УМВД Дмитрий Ерошов. Речь идёт о резонансном случае на улице Судостроителей, где 28 мая неадекват схватил ребёнка во дворе и попытался увести в подъезд на глазах у детей. Брат девочки попытался остановить нападавшего, а затем стал держать дверь и звать на помощь. Крики услышала Юлия Алферова. Девушка сразу бросилась к подъезду и смогла заставить мужчину отпустить плачущего ребёнка.