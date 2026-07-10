СК завёл уголовные дела из-за действий педофильской секты «Империя гусей»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовных дел в отношении организаторов деструктивного интернет-сообщества «Империя гусей». Руководитель ведомства потребовал от подчинённых предоставить подробный отчёт о ходе следственных действий и выявленных фактах преступной деятельности, связанной с растлением более 20 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СКР.
«Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А., а также и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклады о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства.
В 2015–2016 годах музыкальное сообщество «Империя гусей» превратилось в инструмент для шантажа детей. Его основатели, Виктор Постнов и Алексей Кузьмин, обманом выманивали у подростков 11–15 лет интимные материалы, обещая взамен вернуть доступ к заблокированным ими же группам. На данный момент известно о более чем 20 пострадавших по всей России.
Ранее движение «Сдай педофила» заявило о возможных преступлениях, связанных с сообществом «Империя гусей». По утверждению активистов, участники группы могли вовлекать несовершеннолетних в опасные ситуации и распространять запрещённые материалы.
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