Педофил из Петербурга караулил детей в ДК и прятался от росгвардейцев в женском туалете

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали мужчину, неоднократно пристававшего к несовершеннолетним в здании Дворца культуры имени Кирова. Об этом проинформировала пресс-служба управления ведомства по Северо-Западному округу.

Инцидент произошёл 23 июля около одиннадцати часов утра. На Васильевском острове был схвачен 44-летний безработный местный житель, чьи действия ранее вызывали тревогу у посетителей учреждения на Большом проспекте.

В ведомстве пояснили, что руководству ДК начали поступать сигналы от граждан. Они рассказывали о постороннем, который периодически проникает внутрь, трогает детей и пристаёт к ним, когда те после кружков направляются к выходу.

Благодаря записям с камер наблюдения персонал смог установить приметы нарушителя. Когда подозреваемый в очередной раз зашёл в помещение, работники незамедлительно нажали тревожную кнопку.

По указанному адресу оперативно прибыл ближайший наряд. Завидев людей в форме, гражданин начал вести себя неадекватно и предпринял попытку укрыться в женской уборной.

Сотрудники вневедомственной охраны пресекли эти действия. Задержанного доставили в 37-й отдел полиции, где будет проведена проверка его причастности к противоправным деяниям в отношении малолетних.

Вчера Life.ru рассказывал, что в Оклахоме завершился судебный процесс над мужчиной, от которого забеременела малолетняя дочь его сожительницы. Подсудимого приговорили к пожизненному заключению без права на освобождение. Следствием установлено, что Дастин Уокер из округа Маскоги совершил сексуальное насилие, факт его отцовства неопровержимо подтвердила генетическая экспертиза. Биологическая мать пострадавшей Шери Уокер также признана виновной в пособничестве надругательству над собственным ребёнком и шести случаях оставления в опасности. Ей грозит аналогичное наказание в виде пожизненной изоляции.