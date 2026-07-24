Жительница Новосибирска получила 3 года колонии за совращение 12-летней девочки

Новосибирский суд вынес обвинительный приговор местной жительнице за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. О решении Фемиды сообщает НГС со ссылкой на региональное управление судебного департамента.

Как установил суд, подсудимая вступила в интимные отношения с девочкой, которой на тот момент было от 12 до 14 лет, а также совершила в отношении неё развратные действия. Действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний женщине назначили 3 года 2 месяца колонии общего режима. Осуждённую взяли под стражу прямо в зале суда. Других деталей дела в ведомстве раскрывать не стали.

Ранее Life.ru рассказывал тревожную историю о том, как десятилетний сын живущей в Турции россиянки Ксении едва не стал жертвой педофила. Тревогу забила сама мать, заметив на планшете ребёнка сообщение с обращением «любимый». Мальчик признался, что в TikTok подписался на блогера, который в прямом эфире якобы рассказывал о хитростях игры Brawl Stars, не показывая лица и называя себя 20-летним, а затем приглашал активных подписчиков в Snapchat — там-то и начиналась жесть.