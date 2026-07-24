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Регион
24 июля, 10:57

Жительница Новосибирска получила 3 года колонии за совращение 12-летней девочки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Новосибирский суд вынес обвинительный приговор местной жительнице за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. О решении Фемиды сообщает НГС со ссылкой на региональное управление судебного департамента.

Как установил суд, подсудимая вступила в интимные отношения с девочкой, которой на тот момент было от 12 до 14 лет, а также совершила в отношении неё развратные действия. Действия квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса.

По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний женщине назначили 3 года 2 месяца колонии общего режима. Осуждённую взяли под стражу прямо в зале суда. Других деталей дела в ведомстве раскрывать не стали.

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Юрий Лысенко
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