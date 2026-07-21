Учительница «попалась» на связи с учеником: муж сдал жену полиции и подал на развод

В штате Вашингтон бывшая учительница начальных классов Маккензи Ноут признала вину по делу о сексуальном преступлении в отношении 16-летнего школьника. Расследование началось после того, как её супруг обнаружил сообщения между женщиной и подростком. Об этом сообщило издание People.

«Признание обвиняемого вины является важным шагом в привлечении её к ответственности за свои действия и избавляет Джона Доу от необходимости давать показания на суде», — заявила старший заместитель прокурора Тесса Шолл.

25-летняя Маккензи Ноут из Сент-Джонса в штате Вашингтон согласилась с обвинением в совершении сексуального проступка с участием несовершеннолетнего. Ранее она работала учителем первого класса. Согласно данным прокуратуры округа Уитмен, женщина будет находиться в местной тюрьме до 28 августа. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от шести до 12 месяцев.

В полицию обратился её муж, который обнаружил переписку между женой и 16-летним школьником. Мужчина проверил телефон женщины на фоне проблем в семейных отношениях и после этого сообщил о случившемся правоохранителям. Из материалов дела следует, что супруг поговорил с подростком, после чего тот рассказал о произошедшем. Во время последующего допроса Ноут также признала факт отношений с несовершеннолетним.

По версии следствия, школьник встретился с женщиной после общения через Snapchat. Он забрал её на автомобиле и отвёз в удалённое место, где между ними произошёл интимный контакт. Позже подросток остановил половой акт, заявив, что почувствовал себя некомфортно, после чего отвез женщину обратно.

Правоохранители сообщили, что проверили слова юноши с помощью данных устройства отслеживания. Изначально Ноут утверждала, что между ними произошёл только поцелуй, однако позднее изменила свои показания и признала наличие сексуальной связи. После задержания женщины её супруг подал на развод. Суд также вынес пятилетний запрет на контакт с пострадавшим в рамках мер защиты.

Ранее в США произошёл похожий случай с участием сотрудницы школы. В штате Миссисипи заместителя директора начального учебного заведения Оливию Мари Смит задержали по подозрению в преступлениях сексуального характера в отношении ученика. Следователи установили, что предполагаемая связь могла происходить в период, когда женщина работала педагогом в средней школе.