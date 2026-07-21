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21 июля, 13:29

«Учительница года» склонила школьника к сексу и попала за решётку

NYP: В США «учительницу года» арестовали за связь со школьником

Учительница года в американском штате Миссисипи Оливия Мари Смит. Обложка © Офис шерифа округа Джексон

Учительница года в американском штате Миссисипи Оливия Мари Смит. Обложка © Офис шерифа округа Джексон

В американском штате Миссисипи заместителя директора начальной школы Оливию Мари Смит, получившую в 2022 году титул «Учитель года», заключили под стражу за преступления сексуального характера против учащегося. Подробности скандала привела газета New York Post.

Расследование началось 20 июня после поступления сигнала в полицию. Выяснилось, что противоправная связь имела место ещё в период работы педагога в средней школе. Возраст пострадавшего ребёнка правоохранители не разглашают. Почётное звание «учителя года» женщина получила в 2022 году, а позже её повысили до административной должности в начальном звене.

Теперь 34-летней Смит вменяют сексуальное насилие и склонение несовершеннолетнего к встрече для совершения интимного преступления. Ей грозит лишение свободы на срок до 30 лет. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

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Ранее стало известно, что в Британии учительницу пожизненно лишили права преподавать за совращение детей. В 2024 году суд приговорил её к шести с половиной годам тюрьмы за сексуальные отношения с двумя несовершеннолетними.

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Юлия Сафиулина
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