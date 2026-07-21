«Учительница года» склонила школьника к сексу и попала за решётку

В американском штате Миссисипи заместителя директора начальной школы Оливию Мари Смит, получившую в 2022 году титул «Учитель года», заключили под стражу за преступления сексуального характера против учащегося. Подробности скандала привела газета New York Post.

Расследование началось 20 июня после поступления сигнала в полицию. Выяснилось, что противоправная связь имела место ещё в период работы педагога в средней школе. Возраст пострадавшего ребёнка правоохранители не разглашают. Почётное звание «учителя года» женщина получила в 2022 году, а позже её повысили до административной должности в начальном звене.

Теперь 34-летней Смит вменяют сексуальное насилие и склонение несовершеннолетнего к встрече для совершения интимного преступления. Ей грозит лишение свободы на срок до 30 лет. В настоящий момент следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что в Британии учительницу пожизненно лишили права преподавать за совращение детей. В 2024 году суд приговорил её к шести с половиной годам тюрьмы за сексуальные отношения с двумя несовершеннолетними.