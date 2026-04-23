Учитель 17 лет тайно снимал видео под юбками школьниц, накопив тысячи файлов

В Японии разгорелся громкий скандал, связанный с учителем начальной школы. 39-летний Кодзи Вакамацу, преподававший в одном из учебных заведений Токио, был арестован 16 апреля после того, как в администрацию поступил анонимный донос. Об этом пишет Japan Today.

Выяснилось, что в июне 2025 года мужчина снял видео под юбкой у девочки, которая оставалась убирать класс после занятий. На допросе педагог не только сознался в этом эпизоде, но и шокировал следствие признанием о многолетней тайной деятельности.

«Я тайно снимал нижнее бельё девочек с тех пор, как стал учителем, — примерно 17 лет назад», — заявил Вакамацу.

По его словам, у него хранилось более пяти тысяч фотографий и видеороликов с несовершеннолетними. Однако, опасаясь разоблачения, он удалил весь архив.

Сейчас полиция проверяет, совершал ли педагог другие преступления. Родители учеников пребывают в ужасе.

«Я не знаю, как сказать дочери, что учитель, к которому она так привязалась, делал это», — поделился отец одной из потерпевших.

Расследование продолжается.

