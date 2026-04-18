Извращенец похитил трусы у девушки, которая была в солярии в Ростове

В Ростове-на-Дону клиентка солярия заявила о неприятном инциденте во время процедуры, когда заметила в помещении постороннего мужчину с телефоном. Об этом стало известно Don Mash.

В Ростове извращенец проник в солярий и подглядывал за женщинами.

После начала процедуры женщина почувствовала присутствие постороннего и, обернувшись, увидела мужчину в углу помещения с мобильным телефоном. Испуганная клиентка утверждает, что незнакомец вёл себя подозрительно, а происходящее вызвало у неё стресс. Позже в салоне заявили, что мужчина объяснил своё присутствие ожиданием супруги и находился на ресепшене в момент инцидента.

Шокированная посетительница солярия также, что мнимый «супруг», которого она видела впервые, похитил её трусы. Она также обратилась к правоохранительным органам с заявлением.

Ранее в Москве разгорелся семейный конфликт, обстоятельства которого оказались связаны с длительным скрытым наблюдением внутри одной квартиры. Айтишник по имени Илья в течение трёх лет тайно фиксировал личную жизнь своей 48-летней тёщи, проживавшей вместе с ним и супругой.