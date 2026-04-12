Москвич годами «любовался» тёщей через скрытую камеру, пока его телефон не оказался у жены

В московской семье произошёл скандал с фантастическим сюжетом для триллера. Айтишник Илья три года тайно собирал голые видео своей 48-летней тёщи, с которой жил в одной квартире. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Мужчина удалённо взломал веб-камеру в спальне женщины и снимал, как та раздевается и спит. Всё это время он копил компромат на диске, пока его не разоблачила собственная жена.

Девушка заподозрила мужа в измене и полезла в его телефон — там она обнаружила целую папку с интимными роликами матери. На этом извращенец не остановился: на его гугл-диске хранились и полуобнажённые фото подруг жены, которые те присылали Маше из отпусков или примерочных.

Когда изменника вывели на чистую воду, оправданий у него не нашлось. Теперь Маша и её мать подали заявление в полицию по трём статьям: за нарушение неприкосновенности частной жизни, незаконный оборот порнографии и неправомерный доступ к компьютерной информации. Кроме того, жена требует вернуть 600 тысяч рублей, которые её мать одолжила зятю.

Ранее Life.ru писал, что эксгибиционист в ТЦ на Урале устроил «штаб» в примерочной, чтобы шпионить за женщинами. Посетительница одного из торговых центров Екатеринбурга сняла извращенца, который «случайно» оголился в примерочной и наблюдал за девушками. По словам очевидицы, она сразу сообщила о незнакомце сотрудницам магазина. Но те не смогли помочь: в тот день охранник торговой точки не вышел на работу.