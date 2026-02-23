Эксгибиционист в ТЦ на Урале устроил «штаб» в примерочной, чтобы шпионить за женщинами

Посетительница одного из торговых центров Екатеринбурга сняла извращенца, который «случайно» оголился в примерочной и наблюдал за девушками. На видео Telegram-канала Baza — то, как мужчина вертится в кабинке, шторка которой открыта. По словам автора кадров, снятых минувшим вечером в «Ботаника Молл», эксгибиционист также совершал другие непотребные действия.

Эксгибиционист в одном из торговых центров Екатеринбурга. Видео © Baza

Изначально девушка зашла в свою кабинку и заметила, что мужчина в соседней стоит полностью голый. Сначала она подумала, что покупатель просто забыл задёрнуть занавеску, но когда она вышла — тот продолжал стоять внутри и иногда выглядывать в коридор.

По словам очевидицы, она сразу сообщила о незнакомце сотрудницам магазина. Но те не смогли помочь: в тот день охранник торговой точки не вышел на работу.

