Голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

В штате Висконсин арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи прямо во время вызова. По данным WSAW, угонщиком оказался Бенджамин Фельц — в момент преступления он был полностью обнажён.

Машина стояла припаркованной, внутри медики оказывали помощь пациенту. Один из них заметил незваного гостя и попытался выгнать его, но Фельц нажал на газ. Сотрудникам пришлось покинуть салон и сообщить о произошедшем правоохранителям.

Полиция начала погоню. Мужчина некоторое время уходил от преследования, а за ситуацией следили с дрона — правоохранители контролировали, как чувствует себя пациент. В итоге угонщика остановили и задержали. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее Life.ru писал, что пьяный швед угнал машину и попытался въехать в Россию через Финляндию. Алкотест показал состояние сильного опьянения. Полиция подозревает шведа в незаконном пересечении границы, угоне, вождении в нетрезвом виде, а также в мелком мошенничестве с банковской картой.