Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 февраля, 15:11

Голый мужчина угнал машину скорой помощи с пациентом внутри

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / The Bold Bureau

В штате Висконсин арестовали мужчину, который угнал машину скорой помощи прямо во время вызова. По данным WSAW, угонщиком оказался Бенджамин Фельц — в момент преступления он был полностью обнажён.

Машина стояла припаркованной, внутри медики оказывали помощь пациенту. Один из них заметил незваного гостя и попытался выгнать его, но Фельц нажал на газ. Сотрудникам пришлось покинуть салон и сообщить о произошедшем правоохранителям.

Полиция начала погоню. Мужчина некоторое время уходил от преследования, а за ситуацией следили с дрона — правоохранители контролировали, как чувствует себя пациент. В итоге угонщика остановили и задержали. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

Шестилетний мальчик угнал машину отца и устроил лобовое ДТП в Кызыле
Шестилетний мальчик угнал машину отца и устроил лобовое ДТП в Кызыле

Ранее Life.ru писал, что пьяный швед угнал машину и попытался въехать в Россию через Финляндию. Алкотест показал состояние сильного опьянения. Полиция подозревает шведа в незаконном пересечении границы, угоне, вождении в нетрезвом виде, а также в мелком мошенничестве с банковской картой.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar