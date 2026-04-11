11 апреля, 02:34

«Встречалась» полгода: Школьная учительница призналась в совращении учеников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlurryMe

В американском штате Техас школьная преподавательница Шелби Лашомб заключила сделку со следствием и признала себя виновной в сексуальных отношениях с несовершеннолетними. Как сообщает KWTX, жертвами женщины стали юноши 16 и 17 лет.

Согласно материалам дела, Лашомб много лет поддерживала дружеские отношения с семьёй 16-летнего подростка и прекрасно знала его возраст. Несмотря на это, она стала вступать с ним в интимную связь. К моменту первого полового контакта молодой человек не достиг возраста согласия, установленного в Техасе. Когда преступление раскрылось, педагог заявила, что «встречалась» с ним на протяжении полугода.

Кроме того, учительница призналась в совращении ещё одного подростка, которому было 17 лет. Оба пострадавших обучались не в той школе, где преподавала Лашомб. После того как обвинения всплыли, женщина покинула учебное заведение и добровольно сложила с себя преподавательскую лицензию.

В рамках соглашения со стороной обвинения Лашомб признала вину в обмен на снятие нескольких пунктов, в том числе обвинения в изнасиловании несовершеннолетнего. Окончательный приговор фигурантке будет вынесен в конце июня.

Учительницу в Британии пожизненно лишили права преподавать за совращение детей

Ранее столичные следователи раскрыли личность педофила, который годами растлевал детей через Интернет. В правоохранительные органы обратились родители двух восьмилетних мальчиков из района Бескудниково. Они рассказали, что их сыновьям в соцсетях начал писать странный незнакомец: сначала завёл переписку, а затем принялся рассылать порнографические материалы — фотографии мужских половых органов и сцены сексуального характера.

Виталий Приходько
