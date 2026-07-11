«Не стесняйся, любимый»: 10-летний россиянин едва не стал жертвой педофила в Турции

10-летний сын россиянки Ксении, проживающей в Турции, едва не попал в лапы педофила. Тревогу забила сама мать, заметив на планшете сына сообщение на турецком языке с обращением «любимый». Подробности истории узнал SHOT.

49-летний турок заманивал 10-летнего мальчика в Snapchat. Видео © Telegram / SHOT

После доверительной беседы мальчик признался, что в TikTok подписался на блогера, который в прямом эфире рассказывал о хитростях игры Brawl Stars, не показывая своего лица и называя себя 20-летним. Этот «блогер» приглашал активных подписчиков в Snapchat. Сын Ксении рассказал, что мужчина называл его «любимым другом», дважды общался с ним по видеосвязи и звонил исключительно по ночам, требуя показывать половые органы.

Ксения немедленно сделала скриншоты и обратилась в полицию. В ходе расследования выяснилось, что мужчина отправлял ребёнку откровенные видеоролики с собой обнажённым. Полиция быстро установила личность преступника – им оказался 49-летний разведённый житель Манисы по имени Ахмед. Он был арестован и отправлен в СИЗО.

Ксения отмечает, что в Турции за подобные преступления предусмотрены длительные или пожизненные сроки, а осуждённые часто подвергаются самосуду со стороны других заключённых. Судебное заседание назначено на сентябрь, и семья не будет вызвана, поскольку доказательства очевидны. Россиянка настоятельно рекомендует родителям использовать родительский контроль для защиты детей от онлайн-извращенцев.

Ранее сообщалось, что СК завёл уголовные дела из-за действий педофильской секты «Империя гусей». На данный момент известно о более чем 20 пострадавших по всей России.