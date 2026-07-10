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Регион
10 июля, 13:52

«Никогда не отправляйте нюдсы!» Мизулина обратилась к детям и подросткам

Мизулина предупредила о рисках отправки интимных фото в интернете

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина обратилась к молодёжи с предупреждением о рисках отправки интимных фотографий и видеозаписей в Сети — подобные действия могут привести к длительному шантажу и угрозам.

«Никогда и никому не отправляйте свои интимные фото и видео. После их передачи вас могут годами шантажировать сливом и требовать присылать новые кадры, а также оказывать давление на личные встречи со взрослыми людьми», — отметила Мизулина.

Глава ЛБИ добавила, что жертвы подобных действий не должны молчать. Она рекомендовала незамедлительно обратиться к родителям, а также написать заявление в полицию или Следственный комитет. В случаях, когда родители не реагируют, Мизулина советует обращаться к специализированным организациям для поддержки.

Она подчеркнула необходимость осторожности в общении с незнакомцами в сети. По её словам, помимо мошеннических ссылок, подростки могут столкнуться с психически нездоровыми людьми и педофилами, что делает соблюдение мер безопасности особенно актуальным.

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Ранее Мизулина направила обращения в Следственный комитет, МВД и Генпрокуратуру после сообщений о сообществе «Империя гусей», которое вовлекало несовершеннолетних в создание запрещённых материалов на протяжении нескольких лет. Подростков принуждали выполнять задания, участвовать в эфирах и отправлять организаторам чувствительный контент. Известно о 24 пострадавших из 12 регионов России. Детскую порнографию передавали за границу, в том числе в Латвию и Эстонию.

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Николь Вербер
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