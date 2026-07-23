Мать разрешила сожителю изнасиловать 11-летнюю дочь: девочка забеременела и родила дома

В американском штате Оклахома суд вынес пожизненный приговор мужчине, от которого забеременела малолетняя падчерица. Биологическую мать пострадавшей также ожидает суровое наказание за пособничество, сообщает People.

Следствие установило, что Дастин Уокер из округа Маскоги виновен в сексуальном насилии. Генетическая экспертиза неопровержимо доказала его отцовство, после чего фигуранта приговорили к высшей мере без права на освобождение.

Мать пострадавшей Шери Уокер признана виновной в содействии преступлению. Ей вменяют пособничество насилию над собственным ребёнком и шесть случаев оставления в опасности. Санкция по этим статьям также предусматривает пожизненную изоляцию от общества.

По материалам дела, надругательства происходили с ведома и прямого разрешения матери. В результате девочка, которой едва исполнилось 11 лет, забеременела и рожала в домашних условиях, не получая совершенно никакой врачебной поддержки.

Выяснилось, что школьница не проходила медицинские осмотры более одного года. Информация о преступлении всплыла наружу только после экстренной госпитализации несовершеннолетней. Что именно послужило поводом для вызова медиков, в публикации не раскрывается.

После того как правоохранительные органы вмешались в ситуацию, из данной семьи немедленно забрали остальных детей. Сейчас они находятся под опекой социальных служб.

В ближайшее время служители Фемиды определят окончательную меру ответственности для Шери Уокер.