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17 августа, 09:02

СК завёл уголовное дело после покушения школьницы на убийство двух сестёр в Уфе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Следователи завели уголовное дело после того, как школьница с ножом пыталась убить двух сестёр в одной из квартир Уфы. Пострадавшие доставлены в больницу. О случившемся пишет пресс-служба СК по Башкирии. Скоро ей изберут меру пресечения.

«Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух девочек в городе Уфе. По версии следствия, в одной из квартир города в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений 16-летняя девушка причинила сверстнице и её 9-летней сестре ножевые ранения», — сказано в тексте.

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Напомним, в Уфе 16-летняя школьница с ножом напала на двух сестёр девяти и 16 лет в квартире на улице Высотной. Подозреваемая попыталась скрыться, но вскоре её задержали. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. 10-летний брат двух девочек успел выбежать на лестничную площадку и позвать на помощь соседей.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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