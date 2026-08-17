СК завёл уголовное дело после покушения школьницы на убийство двух сестёр в Уфе

Следователи завели уголовное дело после того, как школьница с ножом пыталась убить двух сестёр в одной из квартир Уфы. Пострадавшие доставлены в больницу. О случившемся пишет пресс-служба СК по Башкирии. Скоро ей изберут меру пресечения.

«Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух девочек в городе Уфе. По версии следствия, в одной из квартир города в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений 16-летняя девушка причинила сверстнице и её 9-летней сестре ножевые ранения», — сказано в тексте.