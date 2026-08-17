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17 августа, 08:37

Стучался во все двери: 10-летний брат изрезанных девочек из Уфы сбежал от школьницы с ножом

10-летний брат пострадавших девочек из Уфы смог сбежать от школьницы с ножом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / HenadziPechan

10-летний брат двух девочек, пострадавших при нападении с ножом в Уфе, сумел выбежать из квартиры и позвать соседей на помощь. Об этом сообщает Mash.

Последствия нападения в Уфе. Видео © Telegram / Mash

По данным канала, когда школьница пришла к 12- и 16-летним сёстрам, мальчик, имя которого изменено, выбежал на лестничную площадку и начал стучаться в двери соседей.

Жильцы впустили ребёнка и вызвали полицию и скорую помощь. Тем временем правоохранители вскоре задержали подозреваемую в нападении. Сейчас следователи устанавливают мотивы произошедшего и все обстоятельства конфликта.

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Ранее в Уфе 16-летняя школьница с ножом напала на двух сестёр девяти и 16 лет в квартире на улице Высотной. По данным МВД, после нападения девушка попыталась скрыться, но вскоре её задержали. Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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