Школьница с ножом напала на двух сестёр в Уфе и сбежала

В Уфе 16-летняя школьница с ножом напала на двух сестёр девяти и 16 лет, после чего попыталась скрыться. Инцидент произошёл в квартире в микрорайоне Зелёная Роща, сообщает полиция.

В Уфе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестёр. Фото © Telegram / SHOT

«Находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сёстрам 9 и 16 лет, после чего скрылась», — уточнили в МВД.

Состояние одной из сестёр оценивается как тяжёлое. После случившегося юная нападавшая покинула место происшествия, однако вскоре её задержали. Причины конфликта и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Ранее в Башкирии уже происходило похожее нападение: в Стерлитамаке 15-летняя девочка набросилась с кухонным ножом на двух сверстниц. По данным МВД, конфликт произошёл во время совместного распития спиртного, после чего несовершеннолетнюю задержали.