Школьница с ножом напала на двух сестёр в Уфе и сбежала
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock
В Уфе 16-летняя школьница с ножом напала на двух сестёр девяти и 16 лет, после чего попыталась скрыться. Инцидент произошёл в квартире в микрорайоне Зелёная Роща, сообщает полиция.
В Уфе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестёр. Фото © Telegram / SHOT
«Находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сёстрам 9 и 16 лет, после чего скрылась», — уточнили в МВД.
Состояние одной из сестёр оценивается как тяжёлое. После случившегося юная нападавшая покинула место происшествия, однако вскоре её задержали. Причины конфликта и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.
Ранее в Башкирии уже происходило похожее нападение: в Стерлитамаке 15-летняя девочка набросилась с кухонным ножом на двух сверстниц. По данным МВД, конфликт произошёл во время совместного распития спиртного, после чего несовершеннолетнюю задержали.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.