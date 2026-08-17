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17 августа, 08:00
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Школьница с ножом напала на двух сестёр в Уфе и сбежала

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

В Уфе 16-летняя школьница с ножом напала на двух сестёр девяти и 16 лет, после чего попыталась скрыться. Инцидент произошёл в квартире в микрорайоне Зелёная Роща, сообщает полиция.

В Уфе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестёр. Фото © Telegram / SHOT

В Уфе 16-летняя девушка с ножом напала на двух сестёр. Фото © Telegram / SHOT

«Находясь в квартире по улице Высотной, 16-летняя девочка нанесла ножом телесные повреждения двум сёстрам 9 и 16 лет, после чего скрылась», — уточнили в МВД.

Состояние одной из сестёр оценивается как тяжёлое. После случившегося юная нападавшая покинула место происшествия, однако вскоре её задержали. Причины конфликта и другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

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Ранее в Башкирии уже происходило похожее нападение: в Стерлитамаке 15-летняя девочка набросилась с кухонным ножом на двух сверстниц. По данным МВД, конфликт произошёл во время совместного распития спиртного, после чего несовершеннолетнюю задержали.

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Владимир Озеров
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