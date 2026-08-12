На Украине мужчина с ножом напал на военкомат в Волынской области

В городе Нововолынск Волынской области на западе Украины мужчина с ножом напал на группу оповещения территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В результате один военнослужащий получил тяжёлое ранение в область брюшной полости. У другого — травмирована рука. Нападавший задержан.

По данным Оперативного командования ВСУ «Запад», в отношении него проводятся следственные действия. Мотивы нападения пока не уточняются.

Ранее в Кривом Роге разгорелся скандал вокруг нового избиения сотрудниками ТЦК. Украинский медиаресурс обнародовал кадры, на которых виден избитый мужчина с заметными кровоподтёками — он с трудом переводит дыхание после жестокого нападения.