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12 августа, 17:14

На Украине мужчина с ножом напал на военкомат в Волынской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danre

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danre

В городе Нововолынск Волынской области на западе Украины мужчина с ножом напал на группу оповещения территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В результате один военнослужащий получил тяжёлое ранение в область брюшной полости. У другого — травмирована рука. Нападавший задержан.

По данным Оперативного командования ВСУ «Запад», в отношении него проводятся следственные действия. Мотивы нападения пока не уточняются.

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Ранее в Кривом Роге разгорелся скандал вокруг нового избиения сотрудниками ТЦК. Украинский медиаресурс обнародовал кадры, на которых виден избитый мужчина с заметными кровоподтёками — он с трудом переводит дыхание после жестокого нападения.

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Александра Мышляева
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