В Кривом Роге сотрудники ТЦК жестоко избили мужчину

В Кривом Роге произошёл конфликт с участием сотрудников территориального центра комплектования. В сети появилось видео, на котором мужчину жестоко избивают. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Кривом Роге сообщили об избиении мужчины сотрудниками ТЦК. Видео © Telegram/ Политика Страны

На кадрах у пострадавшего заметны многочисленные гематомы. Также видно, что он с трудом дышит после произошедшего. По данным очевидцев, рядом находилась девушка, которая, предположительно, приехала вместе с водителем группы. На записи она наблюдает за ситуацией.

Life.ru ранее писал о проверках после сообщений о конфликтах с сотрудниками ТЦК на Украине. В публикации отмечалось, что подобные инциденты вызывали широкий общественный резонанс и становились предметом разбирательств.