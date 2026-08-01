Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 18:33

В Кривом Роге сотрудники ТЦК жестоко избили мужчину

Обложка © Telegram/ Политика Страны

Обложка © Telegram/ Политика Страны

В Кривом Роге произошёл конфликт с участием сотрудников территориального центра комплектования. В сети появилось видео, на котором мужчину жестоко избивают. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

В Кривом Роге сообщили об избиении мужчины сотрудниками ТЦК. Видео © Telegram/ Политика Страны

На кадрах у пострадавшего заметны многочисленные гематомы. Также видно, что он с трудом дышит после произошедшего. По данным очевидцев, рядом находилась девушка, которая, предположительно, приехала вместе с водителем группы. На записи она наблюдает за ситуацией.

CENTCOM сообщил о новой серии авиаударов США по территории Ирана
CENTCOM сообщил о новой серии авиаударов США по территории Ирана

Life.ru ранее писал о проверках после сообщений о конфликтах с сотрудниками ТЦК на Украине. В публикации отмечалось, что подобные инциденты вызывали широкий общественный резонанс и становились предметом разбирательств.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar