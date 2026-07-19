СЕНТКОМ сообщил о новой серии авиаударов США по территории Ирана
Обложка © X / U.S. Central Command
Вооружённые силы США нанесли новый удар по территории Ирана. Центральное командование (СЕНТКОМ) подтвердило начало операции. Атака стартовала в 18:00 по времени восточного побережья США — по московскому времени 01:00 19 июля.
«ВС США начали вновь наносить авиаудары по Ирану», — написали представители командования в социальной сети X.
Руководство армии указало на конкретные задачи миссии. Удары должны ослабить влияние Ирана на коммерческое судоходство в Ормузском проливе. Также цель операции — ответ Корпусу стражей исламской революции за атаки на американские военные базы в Иордании прошлой ночью.
Иранские ракеты поразили военные объекты США в Иордании 18 июля. В результате погибли двое американских солдат. Ещё один военнослужащий числится пропавшим без вести. Госпиталь принял четверых раненых военных. Несколько человек получили лёгкие травмы.
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