США пытаются изолировать главный торговый порт Ирана ударами по инфраструктуре

Американские военные удары поставили под угрозу работу одного из ключевых портов Ирана. Бендер-Аббас оказался практически отрезанным от остальной части страны после атак по мостам и железнодорожным путям, пишет The Telegraph.

Через этот порт проходит около половины торговых операций Исламской Республики. Кроме того, в городе расположена главная военно-морская база Ирана, которая обеспечивает контроль над стратегически важным Ормузским проливом.

По данным издания, удары привели к повреждению транспортных связей, соединяющих Бендер-Аббас с другими регионами страны. Бывший сотрудник Пентагона Майкл Рубин заявил, что администрация президента США Дональда Трампа считает изоляцию порта необходимой мерой для восстановления безопасности судоходства.

При этом The Telegraph обратил внимание на возможные международно-правовые последствия такой операции. По мнению авторов материала, атаки на объекты, связанные с гражданской инфраструктурой, могут вызвать вопросы, поскольку нормы международного гуманитарного права требуют различать военные и невоенные цели.

Ранее Life.ru писал, что Иран приостановил выполнение договорённостей с США на фоне обострения ситуации вокруг конфликта. Замглавы МИД страны Казем Гарибабади заявил, что Тегеран больше не реализует свои обязательства и переключился на меры по защите государства. Решение последовало после роста напряжённости между двумя странами и новых военных действий в регионе.