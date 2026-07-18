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18 июля, 13:36

Иран приостановил выполнение обязательств по соглашению с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Власти Ирана приостановили выполнение своих обязательств по меморандуму об урегулировании конфликта с США, подписанному 18 июня 2026 года. Об этом сообщил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

«Мы также приостановили выполнение своих обязательств, сейчас мы их не реализуем и заняты защитой страны», — приводит его слова агентство Tasnim.

США за ночь поразили арсеналы и военную логистику Ирана
США за ночь поразили арсеналы и военную логистику Ирана

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах Ближнего Востока. Взрывы произошли на базе в Катаре и объекте США в Иордании, в Кувейте зафиксирован пожар у границы с Ираком. Tasnim также писало об ударе по мосту между Бахрейном и Саудовской Аравией, а также по лагерю Аль-Дхиль в Бахрейне с американскими военными.

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Александра Мышляева
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